Spider-man batte Superman, è record per il fumetto del supereroe spara ragnatele. «È il più costoso mai venduto»

Seppur sia stata una lotta a "poteri" pari, quella fra Superman e Spider-man ha visto trionfare soltanto uno tra i due superoi.

Forza sovrumana e visione a raggi X per Spider-man non sono bastate, perchè superato di gran lunga dalla velocità e dalle ragnatele di Spiderman, il cui fumetto con la prima apparizione di Spidey ha guadagnato il record del più costoso mai venduto.

Come riporta il The Guardian, una copia del fumetto Amazing Fantasy #15 del 1962, in cui Peter Parker e il suo alter ego Spider-Man fanno il loro debutto sulla carta stampata ed è già record: è stata già venduta giovedì a Heritage Auctions (casa d'aste multinazionale americana) per 3,6 milioni di dollari.

In precedenza, numeri così alti per una vendita di fumetti erano legati alla prima apparizione di Superman in Action Comics #1, che è stato venduto privatamente per 3,25 milioni di dollari ad aprile.

Il fumetto Marvel, che costava solo 12 centesimi quando è stato pubblicato, presenta la storia delle origini di Spider-Man, raccontata da Stan Lee e disegnata da Steve Ditko, mentre Peter Parker guadagna i suoi poteri dopo essere stato morso da un ragno radioattivo. La copertina, di Jack Kirby, mostra Spidey mentre entra in azione tra le torri di New York. «Anche se il mondo può deridere Peter Parker, il timido adolescente...- dice il supereroe - presto si meraviglierà alla vista fantastica di... Spider-Man!».

La prima apparizione di Spider-Man, in cui ottiene il mantra «Da un grande potere devono derivare anche grandi responsabilità!» - è diventato talmente popolare da apparire nel suo fumetto, Amazing Spider-Man #1.

Heritage Auctions ha affermato che la copia di Amazing Fantasy #15 era «incontaminata». Secondo la casa d'aste, è una delle sole quattro copie conosciute in queste condizioni. «Quale libro migliore per battere il record del debutto del personaggio più amato della Marvel?» ha dichiarato il vicepresidente di Heritage Auctions Lon Allen.

