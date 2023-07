Gli Uffizi aprono 12 nuove sale con ritratti di artisti dal Quattrocento a oggi

di Mario Landi

Gli Uffizi svelano i loro nuovi tesori. Aprono infatti, nel museo fiorentino, dodici sale con 250 autoritratti e ritratti dal ‘400 a ora che mostrano il volto degli artisti. Si va dal più antico ritratto, quello dei pittori Gaddo, Agnolo e Taddeo Gaddi, fino alla scultura di Antony Gormley, all’autoritratto di Pistoletto, a quello in mattoncini di Ai Weiwei e così via. Si tratta di seicento anni di storia dell’arte.

Fu il cardinale Leopoldo dei Medici nel ‘600 ad avviare la raccolta. Il celebre museo fiorentino ne possiede la collezione più vasta, antica e importante al mondo: circa 2.000, tra dipinti, sculture, e disegni. Le sale del nuovo allestimento, al primo piano della Galleria, sono di colore rosa acceso, allusione alla veste del Cardinal Leopoldo e sono organizzate con criterio cronologico dal più antico ritratto, quello quattrocentesco dei pittori Gaddo, Agnolo e Taddeo Gaddi, fino all’ultima sala, dove troviamo la scultura in ghisa di Antony Gormley, l’autoritratto su specchio di Michelangelo Pistoletto e quello realizzato con mattoncini di plastica da Ai Weiwei. Il percorso, organizzato secondo criterio cronologico, offre una selezione di oltre 250 opere, tra dipinti, sculture, installazioni e grafica. Gli autoritratti degli artisti celebri vengono esposti per la prima volta da un secolo a questa parte all’interno del normale percorso di visita degli Uffizi. Dal 1973 al 2016 una parte di essi era stata installata nel Corridoio Vasariano, però visibili solo nell’ambito delle ristrette e saltuarie visite consentite in questo spazio. Molte altre erano giacenti nei depositi. Da qui altre opere via via saranno prelevate e messe in mostra secondo il principio della rotazione espositiva.

«L’allestimento è stato possibile grazie alla donazione di un milione e mezzo di euro da parte della famiglia Pritzker - ha spiegato il direttore Eike Schmidt - Nelle sale dove dal Cinquecento lavoravano artisti e artigiani, ora rivivono i tanti protagonisti di quella stessa arte che si può ammirare agli Uffizi e a Palazzo Pitti.

