Milan Kundera, l’insostenibile leggerezza del cantore della fragilità

di Totò Rizzo

Per qualcuno era semplicemente poco più che un romanzo al confine tra l’erotico e il filosofico, per altri un noioso trattato in forma narrativa sull’umana fragilità, per altri ancora uno sguardo spietato e illuminante sui rapporti interpersonali e sul fallimento di quel grande progetto individuale che è l’esistenza. Fatto sta che quarant’anni fa, e a tutt’oggi, “L’insostenibile leggerezza dell’essere” (1985) è il libro più celebre e più citato di Milan Kundera, lo scrittore ceco morto ieri a 94 anni.

Strano (ma non troppo), in Italia conquistò popolarità e vendite grazie a un tormentone televisivo di Roberto D’Agostino nell’arboriano “Quelli della notte”: D’Agostino recitava la parte dell’intellettuale vacuo e snob, contrapposto al mondo altrettanto vacuo ma pop dell’ “edonismo reganiano”. «Come scrive Milan Kundera nel suo “L’insostenibile leggerezza…”». Di quell’inatteso “promo” Roberto Calasso, che aveva voluto il titolo in Adeplhi, sembrava non curarsi ma qualcuno sussurra si sfregasse le mani per il successo strepitoso in libreria.

C’è chi lo vuole a volte sostenitore e altre oppositore, ora sottomesso, ora invece antagonista. La bilancia pende comunque definitivamente verso la libertà dopo i carrarmati russi del ’68, Dubcek e la Primavera di Praga. Nel 1975 Kundera sceglie Parigi e la Francia gli offrirà più tardi cittadinanza e posto d’onore tra gli autori della Pléiade. Tinte drammatiche e grottesche si alternano nei libri legati alla critica dei totalitarismi, all’ingannevole natura dell’esistere, alla falsità delle convenzioni sociali, all’illusorio credere nell’utopia: “Lo scherzo”, “Amori ridicoli”, “La vita è altrove”, “Il valzer degli addii”, “Il libro del riso e dell’oblio”. Buone prove ma lontane dal clamore di quell’opera del 1985: per alcuni un racconto tedioso, per altri uno dei capolavori del secolo breve.

Giovedì 13 Luglio 2023

