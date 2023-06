I bronzi di San Casciano in mostra al Quirinale. E ripartono gli scavi

di Donatella Aragozzini

Il Quirinale torna a ospitare una mostra, la prima dopo la fine della pandemia, e lo fa con un’esposizione straordinaria: “Gli dei ritornano - I bronzi di San Casciano”. In un percorso espositivo che si snoda in sette piccole sale, da oggi fino al 25 luglio, e poi di nuovo dal 2 settembre al 29 ottobre, il pubblico potrà ammirare per la prima volta il tesoro recuperato con lo scavo avviato nel 2019 nelle campagne del borgo toscano in provincia di Siena, nell’area dell’antica vasca sacra della sorgente termo-minerale, che lo scorso agosto ha riportato alla luce 20 statue bronzee in ottimo stato di conservazione, 5000 monete d’oro, argento e bronzo, ex voto e vari altri reperti riferibili alla civiltà etrusca-romana, databili tra il II secolo a.C. e il I d.C.

Realizzati probabilmente da artigiani locali, i bronzi di San Casciano raffigurano divinità collegate alla medicina, come la dea della salute Igea e il dio Apollo al quale era attribuita la scienza di guarire, insieme a organi e parti del corpo per le quali si chiedeva l’intervento curativo degli dèi attraverso le acque termali: storie di vita, malattie e guarigioni, di speranze esaudite e cocenti delusioni. «Matrici e iscrizioni diverse, in etrusco e latino, raccontano un universo accogliente dove multiculturalismo e plurilinguismo erano cifra costitutiva di questo luogo sacro», spiega il dg Musei del Mic Massimo Osanna, curatore della mostra insieme all’archeologo Jacopo Tabolli, giovane docente dell’università per Stranieri di Siena responsabile dello scavo da cui è emerso questo tesoro, il ritrovamento più importante da quello dei Bronzi di Riace nel 1972.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 06:00

