Donne gratis nei musei l'8 marzo, l'iniziativa del ministero della Cultura

Donne gratis nei musei l'8 marzo 2023 in tutta Italia. L'iniziativa del ministero della Cultura per la giornata delle donne voluta dal ministro Gennaro Sangiuliano: «La cultura celebra l'8 marzo con l'accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale», ha detto.

In tutta Italia, dalla Sicilia fino alla punta più a nord, le donne entreranno gratis nei musei. A Roma fra le offerte proposte, la visita al Museo della Repubblica Romana che mette in scena le figure femminili che svolsero un ruolo di primo piano nella difesa di Roma nel 1849. Ai Musei capitolini sono di scena figure di donne, sante, eroine e dee, dai capolavori della Pinacoteca Capitolina.

Di grande suggestione anche le vicende di alcune donne tra Medioevo ed epoca barocca, rievocate con una passeggiata ai Fori imperiali, mentre nella Galleria d'arte moderna si svolge un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne che emergono dalle esposizioni in corso; il Museo della scuola romana di Villa Torlonia omaggia le artiste che hanno rinnovato l'ambiente culturale romano interbellico e al Museo napoleonico sono di scena le numerose figure femminili che popolano l'immaginario visivo del museo stesso.

Ancora, alla Centrale Montemartini le opere di arte antica raccontano di donne comuni e di principesse, imperatrici e dee, mentre l'incontro al Museo delle Mura è dedicato alla Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane, luogo dove furono assicurati, con la diffusione del Cristianesimo, spazi devozionali, in particolare proprio per le donne. Ancora, al Museo di Roma è rievocata la figura della poetessa e femminista ante litteram del Settecento, Petronilla Paolini.

Nel ricco programma non mancano itinerari per le vie della città: Come diventare donne rispettabili, sul ruolo sociale della donna nel passato attraverso un percorso nell'area del Campo Marzio, mentre Donne tra mito e realtà a Sant'Urbano alla Caffarella si concentra su alcune figure che hanno lasciato traccia nella storia del tempio antico, poi trasformato in chiesa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 14:20

