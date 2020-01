L'arte dell'italiano, Conte: «A Firenze il Museo della lingua». Il linguista Serianni: «Non solo poeti, dovrà essere multimediale»

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 08:31

Ildella lingua italiana a Firenze: un progetto atteso che potrebbe diventare realtà entro il prossimo anno. Ad annunciarlo, ieri, è stato il Presidente del Consiglio, Giuseppe, durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. «Sarà un polo grande, ricco e tecnologico – ha spiegato il Premier - che possa celebrare e insegnare la storia dell’italiano». Il progetto nasce da un gruppo di lavoro coordinato dal linguista Luca Serianni e il primo firmatario è stato il linguista Giuseppe Antonelli, sarà supportato da diverse istituzioni come la Società Dante Alighieri, l’Accademia della Crusca, l’Accademia dei Lincei, l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana e la Treccani. L’obiettivo è inaugurare il Museo nel 2021, per i 700 anni dell’Università di«Dimentichiamoci il museo tradizionale».«Quando si parla di museo della lingua italiana non dobbiamo pensare a una realtà museale tradizionale a cui siamo abituati, con le didascalie per intenderci. Ma dobbiamo immaginare che accanto alla parte fissa, composta da documenti esposti e itineranti, ci sia anche una parte che faccia leva su altri meccanismi».«Esatto. La lingua è una realtà multiforme quindi si presta a tanti altri aspetti della vita. Non può celebrare solo le glorie poetiche che conosciamo tutti ma deve raccontare molto di più dell’Italia e delle sue mille sfaccettature anche territoriali».«Forse no. Ma sarà un lavoro importante, ritengo sia un progetto molto positivo. Per realizzarlo ci baseremo molto sul concetto di multimedialità».«Sì, sarà necessario e interessante usare l’audiovisivo. Verranno utilizzate foto, immagini video e suoni».«Pensiamo al dialetto: dovrà essere rappresentato e quindi anche ascoltato».«Sì, penso ad esempio al cibo e alle ricette regionali: rappresentano un interessante spaccato della cultura italiana. Possiedono tradizione e abitudini degli italiani ma anche della lingua italiana. Anche attraverso la terminologia regionale legata al cibo e alle ricette tradizionali racconteremo la lingua italiana. Nei termini culinari è contenuta una enorme ricchezza linguistica. Come nella musica».«Certo, verranno inseriti i brani delle canzoni e del melodramma. Ma anche il mondo del cinema: sono aspetti importanti che hanno raccontato negli anni i cambiamenti linguistici. Dobbiamo pensare che anche gli stranieri andranno al Museo della lingua italiana: troveranno quindi anche Fellini».«Sì, assolutamente. La lingua italiana va studiata in questo senso, è viva e in continua evoluzione».