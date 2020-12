È morto John le Carrè il re dei romanzi di spionaggio aveva 89 anni

John le Carrè è morto: il famoso scrittore aveva 89 anni. Lo annuncia il Guardian. Lo scrittore britannico è stato autore di alcui libri famossissimi ad iniziare da "La spia che venne dal freddo", "La talpa", "Il sarto di Panama". Tutti libri a cui hanno fatto seguito trasposizione cinematrografiche.

La morte del maestro dei libri di spionaggio è stata annunciato dal suo agente. «È con grande tristezza che devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John Le Carrè, è morto sabato 12 dicembre 2020, dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia. Aveva 89 anni. I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane», ha detto il suo agente Jonny Geller.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 23:37

