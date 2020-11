Musei superstar d'Italia, ma la cultura cade a picco: il rapporto di Federculture 2010-2019 e l'effetto Covid

MUSEI SUPERSTAR , ma solitarie, della cultura italiana. Il 16° rapporto annuale di Federculture, presentato il 3 novembre 2020 a Roma, tratteggia un ultimo decennio davvero sconfortante e ancora al netto del lockdown Covid.

PALCOSCENICI A PICCO - La fruizione culturale degli italiani – nel periodo dal 2010 al 2019 compreso – è crollata rispetto al decennio precedente (2001-2010). Soprattutto per cinema (-6,1% di spettatori), il teatro (-8,8%) e la musica classica (-4,9&) e leggera (-4,7%).

UN POPOLO DI INDIANA JONES - Ad appassionare più di tutto sono invece i musei - cresciuti del 21,5% (dal 2001; di cui un 7% dal 2010) – ed i siti archeologici e monumentali che segnano un +36,8% (di cui 19,7% nell'ultimo decennio).

UN MILIARDO IN MENO - A mancare all'appello sono le risorse finanziarie, vero propellente della cultura. Nel 2000 la spesa pubblica – sia statale che locale - per questo settore era di 6,7 miliardi di euro; nel 2018 (ultimo anno utile per il confronto economico) era scesa a 5,7 miliardi.

Il miliardo mancante somma il calo delle risorse da parte degli enti locali: Comuni (-750 milioni, -27%), Regioni (-300 milioni, -23%), e Province (-220 milioni, -82%). A porre parziale rimedio, dal 2010 al 2018, gli stanziamenti del Mibact.

LA MEDIA EUROPEA – L'Italia viaggia al fondo delle classifiche europee: la nostra media di incidenza della spesa in cultura sulla spesa pubblica totale è dell'1,6%; quella media dell'Unione Europea è del 2,5%.

LE CAPITALI – Roma è all'ottavo posto tra le 15 grandi città italiane con una spesa procapite di 52,63 euro. La vera capitale culturale è Firenze con 147,24 euro procapite, seguita da Trieste (132,01 euro); Milano (83,25 euro); Verona (81,28 euro); Padova (71,84 euro); Venezia (63,80 euro); Bologna (62,95 euro).

Dietro Roma ci sono Torino (51,19 euro procapite); Genova (47,70 euro); Catania (42,90 euro nel 2018); Palermo (38,55 euro, previsionale 2019); Bari (28,78 euro); Napoli (12,43 euro ) e Messina (12,15 euro).

EFFETTO COVID – Le previsioni non sono confortanti: la pandemia, secondo le previsioni di Federculture, ha colpito e colpirà le aziende culturali: oltre il 70% stima perdite del 40% del proprio bilancio; il 13% superiori al 60%. Solo il 22% immagina un futuro ritorno alla normalità, mentre il 50% prospetta una riduzione e ridefinizione delle proprie attività. Quasi tutte temono una riduzione di fondi.

A parziale sostegno, in questi mesi bui del 2020 – il Mibact ha stanziato oltre 9 miliardi di euro per i settori della cultura e del turismo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 18:16

