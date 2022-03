Dacia Maraini: «Il mio Pasolini, mite e dolce»

Amo ferocemente, disperatamente la vita», diceva Pier Paolo Pasolini. A cento anni dalla nascita dello scrittore e regista - avvenuta il 5 marzo 1922 a Bologna - abbiamo raggiunto Dacia Maraini, che al suo ricordo ha dedicato il libro “Caro Pier Paolo” (Neri Pozza), presentato ieri a Roma, alla Casa del Cinema, nel programma “PPP 100 Roma racconta Pasolini”.

Scrive che la gente sbagliava, credendolo burbero: come era?

«Quando scriveva saggi e articoli di polemica sociale era un severo critico del suo tempo e del suo Paese ma con gli amici era mite e dolce».

Fondamentale era il legame con la madre: che rapporto aveva con lei?

«Simbiotico, viscerale. Per lui è rimasta sempre la giovane madre che lo coccolava da bambino. Per questo ha sempre inseguito un sé stesso bambino senza mai riuscire a raggiungerlo».

E con le donne?

«Non esistevano coetanee, ma solo giovani o vecchie madri a cui poteva volere molto bene, ma erano lontane da ogni desiderio erotico».

Anche Laura Betti, “moglie non carnale”?

«Laura era più una assistente con cui si hanno rapporti di amicizia. Era anche lei un poco madre, soprattutto nelle cose pratiche. Pretendeva di organizzargli la vita e lo faceva anche bene, solo che qualche volta eccedeva e lui la allontanava. Bisogna però ringraziarla perché, dopo la morte di Pier Paolo, si è occupata dei suoi film».

Si parla meno del rapporto con il padre.

«A quanto raccontava lui, c’era stato un ottimo rapporto finché era bambino e stavano a Bologna. Poi il padre è finito prigioniero in Africa e da lì è tornato alcolizzato e disperato. Ce l’aveva con tutti, compresi moglie e figlio».

Avevate casa a Sabaudia insieme, come era nella quotidianità?

«Dal punto di vista pratico, una frana. Non sapeva nemmeno farsi un caffè».

Scrive che l’ansia gli scavava le viscere.

«Le ansie gli hanno fatto venire l’ulcera. Ho capito quanto fosse grave la volta che è caduto per terra in un lago di sangue mentre eravamo in un ristorante del ghetto. Credevo stesse morendo. Per fortuna si è ripreso, ma è stato chiuso in casa tre mesi».

Come ha saputo della morte?

«Ero a Rimini per un convegno femminista. Ho ricevuto una telefonata. Credevo fosse uno scherzo. Poi le amiche mi hanno detto che ne stavano parlando alla radio. Ho preso il primo treno».

Cosa pensa dell’assassinio ancora senza risposte?

«Avendo trovato un reo confesso, non hanno indagato a fondo ed è stato un guaio, perché tutto si è confuso e non si è mai capito chi l’avesse ucciso. Noi l’abbiamo subito capito che non era stato Pelosi: non portava addosso una goccia di sangue, Pier Paolo era una fontana. Poco prima di morire, Pelosi ha dichiarato che non era stato lui. Allora chi? Non l’ha detto e ancora non lo sappiamo».

