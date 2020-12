L'archivio storico della Barilla promosso dai Beni Culturali: «Un luogo che racconta la storia dell'Italia»

Un archivio storico definito dal Ministero per i Beni Culturali "un luogo di interesse storico che racconta l’evoluzione del costume italiano". Si tratta delll’Archivio Storico Barilla che è diventato anche un portale-museo online che narra, insieme con la storia del Gruppo, anche quella del Paese.

Sulla pagina è possibile navigare per scoprire gli ultimi 143 anni di storia dell'Italia attraverso immagini e documenti. Nell’Archivio Storico vengono custodite le testimonianze della vita, dei progetti, delle scelte, delle strategie, dei prodotti, degli uomini che hanno operato nella Barilla. Si tratta però di un archivio vivo costantemente aggiornato che si pone tra storia e innovazione.

Una storia quella della Barilla che per più di un secolo si intreccia con quella della città e, con più ampi confini, dell’economia e della cultura italiana. Nel 1987 nasceva il “Progetto Archivio Storico”, voluto dalla Presidenza dell’Azienda per raccogliere, opportunamente conservare e valorizzare la documentazione storica relativa alla vita più che centenaria della Società. L'archivio è stato poi informatizzato e messo online, come strumento di informazione e conoscenza.

Definito dal Ministero per i Beni Culturali "un luogo di interesse storico che racconta l'evoluzione del costume italiano", l'Archivio Storico Barilla è anche un portale-museo online che narra, insieme con la storia del Gruppo, anche quella del Paese. #BarillaHistory — Barilla Group (@barillagroup) December 14, 2020

