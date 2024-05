Sorrento, il Correale compie 100 anni: un museo tutto da ascoltare e da gustare

di Redazione web

Cento anni. Il Museo Correale ha atteso questo momento effettuando un lungo maquillage che ne ha letteralmente cambiato i connotati. Ora la casa d'arte che sorge nel cuore di Sorrento vanta un allestimento moderno composto anche di luci e suoni ad hoc, un piano verde come il gran bel giardino che lo circonda e un altro azzurro come il mare che domina da ogni affacciata (tant'è che le finestre restano aperte nelle aree espositive per consentire ai visitatori anche di godere del panorama mozzafiato, quasi fosse un'altra opera d'arte). Poi c'è la terrazza e perfino una cantina dove sono state sistemati i reperti archeologici di varie epoche romane rinvenuti negli scavi effettuati (ovviamente) nella sola Sorrento. Insomma, un museo davvero completo che vale la pena visitare anche più volte visto che un intero piano ospita sempre mostre diverse per tematica e capolavori. Per il centenario la prima mostra è “Still life, vite silenziose” (curata dal direttore Paolo Jorio), un percorso dedicato alla natura morta i cui protagonisti sono degli oggetti inanimati: frutta, fiori, crostacei, pesci e selvaggina morta, libri, strumenti musicali e oggetti di vario tipo.

Arte, in tutte le sue declinazioni. Come per la rassegna “In Scena al Museo” prodotto da “In scena s.r.l.” con la direzione artistica di Carmela Somma, un cartellone di eventi che arriva fino all'estate inoltrata. Si inizia domenica 12 Maggio (ore 20) con Isa Danieli e Patrizio Trampetti in “Un falso incidente”, che racconta la storia di un uomo che ha costruito attorno a sé un mondo popolato di rimpianti,ma che grazie all’aiuto di una persona cara, impersonata dalla grande attrice Isa Danieli, acquisirà una luce tutta nuova.

Poi c'è anche l' "Arte in tavola". Pranzo di grandi eccellenze gastronomiche quello del 27 maggio (dalle ore 12.30 alle 15). Un evento dai sapori unici: dieci Chef di 10 ristoranti stellati propongono infatti degustazioni di piatti inediti ispirati, ognuno, ad un'opera d'arte del Museo Correale. I posti sono limitati ed esclusivi, la prenotazione va fatta quanto prima sul sito www.museocorreale.it. Un viaggio nel gusto e nell'arte guidato magistralmente dagli chef Nicola Somma (Ristorante Cannavacciuolo Countryside), Ernesto Iaccarino (Don Alfonso), Ciro Sicignano (Ristorante Loreley), Domenico Iavarone (La Favorita), Mario Affinita (Don Geppi), Giuseppe Aversa (Il Buco), Antonino Montefusco (Terrazza Bosquez), Giuseppe Guida (Nonna Rosa), Fumiko Sakay (Relais Blu). Insomma, una pausa pranzo stellata nel giardino del più bel museo di provincia d'Italia, così com'è stato definito il Museo Correale di Sorrento

