Roma, "Donne di altri pianti e pesci volanti": l'arte di Chiara Susanna Crespi nella Capitale dal 6 gennaio

"Donne di altri pianeti e pesci volanti", l'arte di Chiara Susanna Crespi in esposizione Roma da venerdì 6 gennaio al Capitolium Art Casa d'Aste in Via delle Mantellate, 14 dalle 18:00 alle 21:00.

La storia

«Loro sono le mie donne. Io sono loro, loro sono me, nella lontananza di epoche diverse, siamo unite e ci guardiamo. Bambine, ragazze, vecchie, tutte donne, sono tutti pezzi di me. Ci teniamo insieme mentre i pesci volano silenziosi, se potessero urlare in mare non ci si potrebbe fare il bagno per il frastuono».

Tutto comincia dalla scoperta di un vecchio baule e da un manuale di medicina del 1958 dove donne dai corpi e con personalità non conformi sono denudate e classificate: malate, grasse, rachitiche, mascoline, storpie, isteriche, pazze. In foto piangono o guardano sfrontate in camera, hanno paura e freddo.

Chiara Susanna Crespi ha raccolto queste donne lontane nel tempo e se n’è presa cura, le ha risarcite dalle ferite inferte da uno sguardo patriarcale e accusatorio, donando loro un mondo nuovo dove vivere libere, in comunione con l’acqua, i pesci e i colori più belli.

Le opere, in tecnica mista, di Chiara Susanna Crespi sono collage con colori a olio, acquerello su legno, tela e carta.

