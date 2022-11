Arte sotto attacco, quanto fa male una zuppa di pomodoro?

«Cosa vi interessa di più? L'arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un quadro o il pianeta?», queste le parole gridate da Phoebe Plummer, l'attivista di "Just stop oil" che insieme ad una collega il 14 ottobre ha rovesciato una latta di salsa di pomodoro contro il quadro "I Girasoli" di Vincent Van Gogh alla National Gallery di Londra.

L'obiettivo degli attivisti

Atti simili sono stati compiuti in tutta Europa, Italia compresa, ma in nessuno le opere d'arte sono state effettivamente rovinate. Questo non succede perchè l'obiettivo degli attivisti di tutto il mondo non è danneggiare l'arte e finire in carcere, ma gridare forte, più forte del brusio incessante della società turbocapitalista che va avanti con il paraocchi, che sta succedendo qualcosa di grave e che se non si interviene quella che getta zuppe sui quadri potrebbe essere veramente l'ultima generazione di ragazzi cresciuta in un mondo ancora vivibile e accogliente.

