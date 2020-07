Andrea Camilleri conteso a un anno dalla morte: Porto Empedocle e Agrigento si "litigano" lo scrittore con un murale e una statua

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 08:32

Da un lato c’è un murale, dall’altro una statua. In mezzo, oggi, nel, involontario attore di una battaglia di campanile tra due città distanti 14 chilometri: il capoluogo, Agrigento, e quella che fu un tempo la sua «marina», Porto Empedocle. Una storia che sarebbe piaciuta a Camilleri e, ancor prima, a Pirandello anche lui conteso tra i due centri nonostante nato più sul mare che vicino alla Valle dei Templi.A Camilleri, empedoclino, il suo paese dedica un, opera di, street-artist di buona firma, all’angolo della salita verso la vecchia Matrice, a ridosso del municipio. Regalata ai concittadini dal sindaco pentastellato, Ida Carmina, con soldi di tasca propria (lo ammette dopo che la notizia è venuta fuori da altri). Inaugurazione oggi. Al papà di Montalbanodedica invece, commissionata dal sindaco Lillo Firetto, vocazione centrista. Inaugurazione oggi.Il problema è che Firetto è empedoclino, è stato sindaco del suo paese per due mandati, poi è diventato primo cittadino del capoluogo. Diplomaticamente, Carmina parla di «rammarico», di compaesani «infastiditi» da questo sgarbo. Replica Firetto: «Sgarbo? Scippo? Camilleri è patrimonio universale». Intanto, a Porto Empedocle, la vecchia casa natale dello scrittore – quella dei nonni materni Fragapane, al Piano Lanterna – dove «Nenè» trascorreva l’estate fino ad alcuni fa, è passata dall’abbandono alla demolizione. «La ricostruiremo sul progetto originale – assicura il sindaco Carmina – e ne faremo la sede della Fondazione Camilleri: s’è dovuta abbatterla per sicurezza. Era uno dei “lasciti” dell’amministrazione Firetto». La disfida prosegue.