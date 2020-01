Alla galleria Art Gap di Roma via alla mostra di pittura "Le orme sull'acqua"

Alla galleria Art Gap di Roma da sabato 25 a giovedì 30 gennaio, la mostra personale, Le orme sull’acqua, di Gilda Pantuliano, a cura di Federica Fabrizi. Inaugurazione sabato alle 18.30.

Gilda Pantuliano presenta sedici fotografie della serie Le orme sull’acqua e tre fotografie inedite della serie Il lessico dell’anima. Il filo conduttore nei suoi lavori è l’amore sconfinato verso il mare. Osservando le opere, emerge la sua indole visionaria, complicata, intuitiva con il bisogno di esplorare il proprio inconscio alla ricerca di emozioni sempre diverse. L’artista campana utilizza una tecnica borderline tra la fotografia e l’arte digitale, quest’ultima limitata in post-produzione ad interventi di viraggio di colore, ritagli, sovrapposizione di elementi e specchiature. Il risultato finale è un collage fotografico digitale. Nella serie Le orme sull’acqua, Gilda Pantuliano, riflette sulle nefaste conseguenze del comportamento umano sull’ambiente marino, concentrandosi sui fenomeni della sovrapesca, della pesca con le reti a strascico e della pesca fantasma: gravi minacce per salute dei mari. In post-produzione, l’artista, sublima l’immagine delle reti fino a spezzare il legame tra il soggetto reale e la sua rappresentazione. In questo modo, arriva nella dimensione liquida della sua mente, dove un filo può creare anche una figura antropomorfa o zoomorfa, ispirata alla mitologia. Il messaggio che vuole trasmettere è quello di gestire con saggezza le risorse che il pianeta Terra ci ha donato, in quanto non infinite ed in precario equilibrio. Il mare di cui ci parla è anche e soprattutto il suo mare interiore, il mare del non dicibile di Calvino.

La Pantuliano è un'artista emergente salernitana. Questa una breve scheda della sua carriera: debutta nel 2018 nel mondo dell’arte partecipando alla digital exhibition, Mare Nostrum – suggestioni dall’ inconscio, presso gli Arsenali di Amalfi (Salerno). Da quel momento in poi, inizia ha collezionare numerosi e prestigiosi riconoscimenti internazionali: il primo premio della critica internazionale al concorso Arte Salerno 2018 – International Art Prize; il premio pubblico al concorso NowArt Salerno; il primo premio al concorso Mare Motus – approdi dell’anima; il primo premio Iside al concorso Iside International Art Prize, nella sezione fotografia e grafica. Inoltre, ha esposto i suoi lavori sia in Italia che all’estero (Salerno, Lecce, Amburgo, Parigi, Spagna).

