A Tbilisi riapre la storica “finestra” dei georgiani sul mondo: al via la nuova era dell’iconico hotel del gruppo Marriott International

Martedì 25 Giugno 2019, 13:12

Fin dalle sue origini ha rappresentato un’“isola felice” di un ricco e variegato microcosmo multiculturale. Oggi, che torna con una veste tutta rinnovata, si riposiziona sul mercato con un claim che racconta al meglio la sua storia: “Where the world comes together”, che sta per “Là dove il mondo si incontra e si fonde”. È lo, il simbolo più iconico, nella capitale della Georgia, dell’hotellerie internazionale. Di proprietà di “Sheraton Hotels & Resorts” - il brand più globale del gruppo “Marriott International” - l’imponente struttura dal design glamour e sofisticato di Tbilisi, che ha riaperto le sue porte dopo oltre quattro anni di lavori, è sempre stata la “finestra”, per la gente del posto, su un mondo lontano. Un luogo da frequentare, per fare conoscenze e entrare in contatto, attraverso i suoi clienti, con interessanti e affascinanti realtà altrimenti ignote.Come ha spiegato John Licence, vice presidente “Premium and Select Brands Europe” di Marriott International: «La designazione “Sheraton Grand” celebraper l’hotel, considerato uno dei luoghi di incontro più celebri e sofisticati della città di Tbilisi». Le 220 sistemazioni, tra camere e suite, presentano un arredo dalle delicate tinte color pastello e dal design contemporaneo, dove sono protagoniste le opere realizzate da un fotografo georgiano. A rendere il soggiorno speciale, ci pensano invece gli scorci da cartolina che si aprono dalla Club Lounge e dal ristorante ATI del decimo piano, con la vista che spazia fino alla città vecchia, al letto del fiume Mtkvari e all’abbraccio delle pittoresche cime montuose che avvolgono la Capitale.include il ristorante Feast, con un menu internazionale e locale, il bar Craft House, l’esclusiva Wine Library e il panoramico rooftop con cucina mediterranea fusion. La Lobby Lounge, aperta per 24 ore sette giorni su sette, è il luogo ideale per incontrare amici e colleghi, mentre si provano i signature cocktail. E se per i clienti business l’hotel dispone di 2.600 metri quadrati di spazio destinati a incontri e riunioni, non mancano, per tutti, un centro fitness all'avanguardia, una doppia piscina (interna ed esterna) e la P'auza spa, dove rilassarsi con trattamenti, saune e hammam. Ed è proprio qui, infine, che si trova la più grande sala da ballo cittadina, dove scatenarsi in pista e scaricare lo stress a fine giornata.Situato in unnel cuore della città del Caucaso, lo “Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace” è ideale per una clientela che, all’estero, usa la lingua inglese per esprimersi e cerca un soggiorno raffinato e confortevole. Uscire dall’hotel e tuffarsi nelle vibranti atmosfere della capitale georgiana è un’inaspettata esperienza che regala solo incanto. La città sul fiume, divisa tra Europa e Asia, è la “patria” del buon bere: a dare il benvenuto ai turisti è infatti la raffigurazione di Frank Sinatra che ricorda a chi sta per concedersi un interessante (e doveroso), che «L’alcol può essere certamente il peggior nemico dell’uomo, ma la Bibbia ci insegna ad amare i nemici». La degustazione di vini georgiani è un “must” a Tbilisi, e se per caso nel farlo si alza un po’ troppo il gomito, il rimedio per contenere la sbornia è fare indigestione, subito dopo, di una dozzina di(i buonissimi ravioli georgiani che si mangiano con le mani).Ancora: le anime della città sono una delizia per la vista, a partire dai coloratidalle tinte pastello delle case d’epoca e dei caravanserragli (tipici delle località che un tempo si trovavano lungo la Via della Seta). Ci sono poi: la bizzarradi Rezo Gabriadze, pendente come quella di Pisa; le chiese ortodosse (ma si incontra anche una moschea), la cascatella sul fiume e il moderno ponte della Pace dell’architetto italiano Michele De Lucchi, con la sua struttura di acciaio e vetro che si insinua nel resto dell’ambientazione dal sapore d’antan. Se qualche angolo racconta ancora di quando il Paese era la Repubblica Socialista Sovietica Georgiana, è il bagno alledel distretto di “Abanotubani”, amate da Alexandre Dumas e da Aleksandr Puškin, a essere il grande protagonista di Tbilisi. Immancabili sono anche la gita con la funicolare fino al punto panoramico cittadino; la visita ai vecchi forni per vedere la tradizionale preparazione del pane (“tone” in lingua georgiana); e lalungo il fiume Mtkvari che raggiunge l’Azerbaigian e si tuffa nel Mar Caspio.La sera, o all’ora dell’aperitivo, è invece divertente fare un giro a, uno spazio tornato a vivere dopo la stasi degli anni del Regime sovietico. Gli arredi industriali e le atmosfere funky degli ambienti comuni e dell’ostello, fanno da sottofondo a un microcosmo popolato di giovani creativi con tanta voglia di riscatto nel mondo del fashion, dell’arte e della musica.Dall’Italia, in particolare da Roma e da Milano, la soluzione più comoda è volare fino a Istanbul con Turkish Airlines e proseguire con la stessa compagnia aerea fino in Georgia, dove si atterra proprio nella capitale. Chi opta per un biglietto in Business class, inoltre, ha la possibilità di usufruire delle confortevoli e eleganti lounge della Turkish Airlines presso l’hub intitolato a Atatürk. Una volta atterrati al Tbilisi International Airport, lo “Sheraton Grand” dista solo 15 minuti d’automobile.Per maggiori informazioni, visitare il sito: Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace o le pagine Facebook e Instagram @sheratongrandtbilisi.