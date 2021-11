Walter Ricciardi: «Più vaccinati e terze dosi subito o avremo risalita a gennaio e febbraio»

Vaccinare ancora più persone da subito, anche con la terza dose, o a gennaio avremo una risalita dei contagi. E' la posizione del consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi, che in un'intervista a Repubblica afferma: «Se non ampliamo il numero di vaccinati con la prima dose e se non somministriamo rapidamente la terza avremo una risalita forte, più di quella che vediamo ora. Avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio. Di sicuro però la mortalità sarà più ridotta di quella delle prime grandi ondate proprio grazie ai vaccini, che comunque un pò proteggeranno».

Leggi anche > Vaccino, l'annuncio di Speranza: «Terza dose anche agli under 60. Da dicembre ai bambini»

Sul vaccino per i bambini e su come convincere i genitori che esitano, Ricciardi suggerisce: «Spiegando loro che i vaccini sono sicuri e protettivi e che il rischio di contrarre l'infezione e di ammalarsi resta altissimo. D'altra parte la stragrande maggioranza dei vaccini viene somministrata proprio in età pediatrica». Quanto all'arrivo di nuovi farmaci contro il Covid, Ricciardi avverte: «Il vaccino resta lo strumento fondamentale, evita la malattia. È positivo che ci siano farmaci efficaci, ma hanno uno scopo diverso, cioè la cura. E tra l'altro sono enormemente più costosi. Non ce li potremmo permettere per milioni di persone e comunque usare solo quelli significherebbe avere più morti e malati. Sono due strumenti da integrare. Anche se abbiamo gli antibiotici, non smettiamo di usare il vaccino contro la meningite batterica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA