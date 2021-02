Variante inglese, Galli: «Non serviti 15 giorni, ne sono bastati 2 per dire che avevo ragione»

Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, incalza sulle sue idee in merito alla diffusione della variante inglese e spiega: «Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire che avevo maledettamente ragione. Se devo attenermi ai dati del laboratorio di ricerca che dirigo, negli ultimi giorni i casi sono molto spesso legati a varianti covid».

Leggi anche > Vaccino Astrazeneca, la circolare del ministero: «Ok somministrazione fino a 65 anni»

Il professore, parlando dell'impatto delle varianti covid, aveva 'pronosticato' effetti evidenti in 15 giorni. L'impatto delle varianti del coronavirus, in Lombardia, sono già evidenti. "Non faccio altri numeri che riguardano il mio ospedale. Il virus è grosso, quello dell'aids e dell'epatite C sono più piccoli e cambiano molto di più. Questo cambia meno, ma le mutazioni ci sono e il virus può imporsi con la nuova variante. Quella inglese ha una capacità di diffusione superiore del 40%", dice a Mattino 5.

L'ondata si è consolidata? "Credo e temo che sia in atto, in base alle informazioni che ho. Ma bisogna forse chiedere a chi deve detenere questi dati per definizione. Le informazioni di prima mano arrivano in regione dagli ospedali e dalla periferia organizzativa, dalla regione vengono trasmessi a Roma. Se devo attenermi ai dati del laboratorio di ricerca che dirigo, negli ultimi giorni i casi sono molto spesso varianti. Anche se a Milano non ci sono ancora segnali pesantissimi, in altre aree della regione i problemi sono seri"

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA