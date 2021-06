Covid, con la Variante Delta bastano 10 secondi per contagiarsi: la prova in un video al supermercato

La Variante Delta del Covid fa paura in tutto il mondo perché è super contagiosa. La prova sarebbe in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza di un centro commerciale a Sydney, in Australia. Il filmato mostra due persone sfiorarsi appena tra gli scaffali del supermercato. Basterebbero solo dieci secondi per il contagio senza parole né tanto meno starnuti. Aspetto fondamentale: i due non indossavano la mascherina.

Nel video ripreso dalle telecamere del Bondi Junction Westfield si vedono due clienti che percorrono il corridoio in direzioni opposte. Si incrociano senza fermarsi e restano accanto meno di dieci secondi. Entrambi sono ora infetti da Covid-19. Hanno catturato la variante Delta (una versione più infettiva di Covid-19 originaria dell'India) durante l'epidemia in corso nel Nuovo Galles del Sud.

Le autorità australiane ritengono che la stessa cosa sia successa ad altri due. «La variante è medaglia d'oro nel salto da una persona all'altra», è il commento del ministro della Salute australiana. Questa è la dimostrazione di come incontri "spaventosamente fugaci" possano consentire la diffusione del virus.

