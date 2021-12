Vaccino di Natale, dicembre boom: già oltre 5 milioni di dosi. Da giovedì ai bambini

Alessandra Severini

Aumentano i malati di Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari. Sarà ancora una volta un Natale in compagnia del virus quello che gli italiani si apprestano a trascorrere. Ieri i nuovi casi sono stati oltre 19 mila, con un tasso di positività al 3,8% e 66 decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 829, +11 rispetto a sabato. Si teme che sotto Natale possa essere superata quota 30mila contagi al giorno.

PIÙ DOSI DEL PREVISTO Fa paura la variante Omicron, ma per fortuna la campagna vaccinale ha ripreso nuovo vigore. Nei primi 11 giorni di dicembre dono state somministrate oltre 5 milioni di dosi con una media di 466.322 al giorno. Il dato supera già le previsioni del commissario Francesco Figliuolo che aveva fissato come obiettivo dei primi 12 giorni del mese 4,6 milioni di somministrazioni.

VIA AI BIMBI 5-11

Da giovedì 16 partono poi le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. In alcune regioni sarà possibile prenotare già da oggi. Intanto l'Istituto superiore di Sanità spiega che a 5 mesi dalla seconda iniezione l'efficacia del vaccino nel prevenire il Covid scende dal 74% al 39%. Resta invece alta - al 93% - la copertura da forme severe della malattia. Il rischio di morte per chi non si è vaccinato, poi, è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose.

REGIONI A RISCHIO

Molte regioni italiane rischiano di entrare in zona gialla. Lo farà la Calabria da lunedì, aggiungendosi a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Ma per la settimana di Natale rischiano di colorarsi di giallo anche Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria e Marche.

