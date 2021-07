Covid, allarme per il vaccino Johnson & Johnson: «Può causare una patologia neurologica rara»

Covid, allarme per il vaccino Janssen. Il siero monodose prodotto da Johnson & Johnson, infatti, può causare, in alcuni casi, una rara patologia neurologica.

Ad annunciarlo è la Food and drug administration (Fda), l'agenzia del farmaco degli Stati Uniti. Il vaccino di Johnson & Johnson, infatti, può comportare il rischio di una rara patologia neurologica nota come sindrome di Guillain-Barré. Il rischio è da tre a cinque volte più alto tra i vaccinati col J&J rispetto alla popolazione generale negli Usa. Finora sono stati identificati circa 100 casi, prevalentemente tra gli uomini, molti dai 50 anni in su. La maggior parte è guarita, ma è stato registrato anche un decesso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 15:12

