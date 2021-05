Vaccino per i 12-15enni sarà approvato oggi. Palù: «Il sì è scontato, da lunedì anche in Italia»

Il vaccino anti Covid per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni sarà approvato dall'Ema a breve: l'autorizzazione, ha affermato a SkyTg24 il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, è «scontata». «Il 10 maggio l'Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l'Ema li approverà oggi e l'Aifa recepirà questa autorizzazione - nell'arco di un paio di giorni - perché non c'è nessun'altra indicazione preferenziale».

«C'è già un'età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d'età», ha aggiunto Palù, che ha detto poi che «per i ragazzi di questa età sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%». Quanto al vaccino Curevac, «prodotto in Germania e a tecnologia mRna», potrebbe arrivare «a luglio».

