Vaccino anti Covid, la prenotazione anche tramite Poste Italiane: ecco come e dove si può fare

Vaccini prenotabili anche tramite le Poste. Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid in visita all'hub nell'area espositiva di MalpensaFiere a Busto Arsizio (Varese) , ha annunciato la novità che per ora prenderà piede solo in alcune regioni d'Italia allo scopo di accelerare la campagna di vaccinazione in corso.

«Ovviamente non viviamo nel Paese ideale, ci potrebbero essere problemi, li miglioriamo, i sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce con il sistema nazionale, quello della struttura commissariale di poste italiane quindi sono confidente che si farà ancora meglio», ha affermato spiegando che la Lombardia si aggiunge alle cinque Regioni che già utilizzano questa piattaforma: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Sicilia.

Ma come funziona la piattaforma? Il primo sistema utilizzato da Poste consiste in una piattaforma online, accessibile al sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. All'interno del portale si inserisce codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Oppure si può chiamare il numero verde 800.009.966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. La prenotazione è possibile anche attraverso gli sportelli Atm Postamat, in questo caso l’utente deve recarsi allo sportello inserire la tessera sanitaria e seguire le istruzioni per la prenotazione. Un’ultima possibilità è anche quella di chiedere al postino che con il palmare a disposizione potrà effettuare la prenotazione.

Una volta effettuato l'accesso nel portale sarà possibile vedere quali siano i punti vaccinali dove è prevista la somministrazione delle dosi, a quel punto si seleziona quello più vicino e comodo e si prende un appuntamento con giorno e orario. All'avvenuta somministrazione la piattaforma aggiorna il dato con l'appuntamento per il secondo richiamo e per l'inserimento nell'anagrafe vaccinale.

