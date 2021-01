Vaccino Astrazeneca, l'azienda: «Falso che non protegge dal Covid gli over 65»

«Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford» contro Covid-19 «è dell'8% negli adulti di età superiore ai 65 anni». Lo precisa un portavoce dell'azienda anglo-svedese, dopo quanto riferito da fonti governative tedesche al tabloid 'Bild' e a 'Handelsblatt'.

«Nel Regno Unito, il Jcvi (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, ndr) ha supportato l'uso» del vaccino «in questa popolazione - sottolinea AstraZeneca - e l'Mhra», l'agenzia del farmaco Uk, «ha incluso questo gruppo senza aggiustamento della dose nell'autorizzazione per la fornitura di emergenza». «A novembre - ricorda infine il gruppo farmaceutico - abbiamo pubblicato dati su 'The Lancet' che dimostrano che gli anziani hanno mostrato forti risposte immunitarie al vaccino, con il 100% che produceva anticorpi specifici» contro la proteina Spike del coronavirus Sars-CoV-2 «dopo la seconda dose».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 09:41

