Vaccino anti Covid in Italia, i dati in tempo reale: oltre 14mila vaccinati, uno su tre ha tra i 50 e i 59 anni

Vaccino anti coronavirus in Italia, sul portale dell'Aifa e sugli altri portali istituzionali tutti i numeri sulle vaccinazioni: ieri 30 dicembre sono state consegnate 359.775 dosi di vaccino anti-Covid e oggi 31 dicembre altre 110.175 dosi. Le somministrazioni delle 470.950 dosi su tutto il territorio nazionale sono iniziate dunque ufficialmente oggi (anche se in alcune regioni le nuove vaccinazioni sono cominciate già ieri pomeriggio).

Come evidenziano i dati del Report vaccini anti Covid-19 è di 14.334 il totale delle vaccinazioni effettuate in Italia al 31 dicembre, aggiornate alle ore 13.34. I dati sono in continuo aggiornamento. Al momento sono stati vaccinati 7.813 donne e 6.521 uomini. Il 27 dicembre erano state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate.

Sono 12.953 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati ad oggi: la prima dose è stata somministrata anche a 764 rappresentanti del personale non sanitario e 617 ospiti di strutture residenziali, per un totale di 14.334 vaccinazioni effettuate complessivamente. La fascia di età di soggetti tra 50 e 59 anni è quella ad aver ricevuto il maggior numero di vaccinazioni anti-Covid, pari a 4.113. Segue la fascia 40-49 anni (3.250), 60-69 anni (2.501), 30-39 anni (2.456), 20-29 anni (1.363), 80-89 anni (237), 70-79 anni (214), over90 (147), e 16-19 anni (53).

