Vaccini, in Alto Adige troppi obiettori tra personale sanitario: anticipati gli over 80. Burioni: gravi rischi

Nuova polemica sui vaccini. L'Alto Adige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle rsa, inizia da subito con la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Thomas Widmann.

La Provincia di Bolzano attualmente è infatti fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini. Secondo Widmann, visto che non c'è abbastanza personale disposto a farsi vaccinare, in accordo con Roma, vengono anticipati gli over 80. L'obbiettivo è vaccinare entro la settimana il 60% delle dosi consegnate.

Molti, troppi operatori sanitari rifiutano senza motivazioni razionali il vaccino mettendo a rischio i pazienti che dovrebbero curare. Si pone il problema POLITICO, il governo deve decidere URGENTEMENTE se rendere obbligatoria per i sanitari la vaccinazione con una legge. https://t.co/Ae4npsF7Sq — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 12, 2021

Roberto Burioni, su Twitter, commenta così: «Molti, troppi operatori sanitari rifiutano senza motivazioni razionali il vaccino mettendo a rischio i pazienti che dovrebbero curare. Si pone il problema POLITICO, il governo deve decidere URGENTEMENTE se rendere obbligatoria per i sanitari la vaccinazione con una legge».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 14:31

