Vaccinazione eterologa, Ema-Ecdc: «È efficace e sicura». E con le varianti serve la doppia dose

La seconda dose con vaccino anti Covid diverso è sicura ed efficace. Ad assicurarlo sono l'agenzia europea del farmaco Ema e il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, che in una nota congiunta hanno fatto sapere oggi che «ci sono buone basi scientifiche per aspettarsi che» la vaccinazione eterologa «sia sicura ed efficace quando applicata contro il Covid-19».

«Non siamo nelle condizioni di fare una raccomandazione definitiva sull'utilizzo di diversi vaccini per le due dosi - osservano Ema ed Ecdc - ma nonostante questo i risultati preliminari degli studi condotti in Spagna, Germania e Uk suggeriscono una risposta immunitaria soddisfacente e nessun problema di sicurezza».

Variante Delta, doppia dose ci protegge

Quanto alla variante Delta, che preoccupa ormai tutta Europa dato che il virus mutato sta diventando prevalente in tutta Europa compresa l'Italia, completare la vaccinazione è «vitale» per avere la massima protezione contro il Covid-19, varianti incluse e quindi anche inclusa la Delta. «L'adesione al ciclo di vaccinazione raccomandato - si legge nella nota - è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus» e le sue varianti. Soprattutto perché, si legge ancora nella nota congiunta, «la variante Delta si diffonde sempre più» e i dati «suggeriscono che entrambe le dosi di un vaccino Covid-19 a 2 dosi come Comirnaty, Spikevax o Vaxzevria sono necessarie per fornire una protezione adeguata contro la variante Delta». Ma, si osserva ancora nella nota, «ci sono ancora 10 Paesi dell'Ue e dello spazio economico europeo in cui quasi il 30% o più degli individui di età superiore agli 80 anni non ha ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato».

