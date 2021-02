Vaccino Astrazeneca, 250mila dosi in arrivo. Somministrazioni da martedì, chi ne ha diritto

Il vaccino di AstraZeneca arriverà oggi in Italia. Il terzo siero per combattere la diffusione del Covid approvato dall'Ema e poi dall'Aifa verrà stoccato in un hub a Pratica Di Mare per poi essere distribuito dall'esercito alle Regioni. Ad annunciarlo è il commissario straordinario Domenico Arcuri che ha precisato che le prime dosi verranno somministrate già a partire dalla prossima settimana.

Le dosi

Il primo stock prevede 249.600 dosi e i vaccini saranno somministrati da martedì 9 febbraio. «Il vaccino AstraZeneca è stato approvato con l'indicazione che vada somministrato preferibilmente alle persone con meno di 55 anni», spiega Aecuri, «Abbiamo condiviso con le regioni l'avvio di un percorso parallelo nella campagna di vaccinazione: abbiamo deciso di continuare a destinare i vaccini di Pfizer e Moderna alla progressiva copertura della popolazione più a rischio di letalità».

A chi andrà il farmaco?

A chi andrà il farmaco AstraZeneca? «Abbiamo deciso di cominciare con insegnanti, forze dell'ordine, forze armate, lavoratori dei servizi essenziali, personale carcerario e persone chi vive all'interno delle carceri. L'obiettivo è abbassare la moltiplicazione dei contagi», dice il commissario. «In attesa di avere nuovi riscontri, il vaccino AstraZeneca è destinato ad una fascia anagrafica precisa e lo destiniamo a ridurre il più possibile il contagio. Con gli altri due vaccini, continuiamo a ridurre la propensione alla letalità: i due obiettivi sono complementari».

