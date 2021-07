Covid, Speranza: «Scaricati milioni di green pass, il 58% degli italiani ha ricevuto la seconda dose»

«I numeri del Green pass sono significativi e ci lasciano soddisfatti come Governo. Oggi ci sono stati, a stamattina, 41 milioni 300mila certificati scaricati. Un numero che cresce a ritmo di un 1 milione 200mila, 1 milione 300mila al giorno». Così il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Questione time in Senato ha tracciato un bilancio della campagna vaccinale

CAMPAGNA VACCINALE: 58% italiani ha avuto due dosi

«Per il Governo la campagna di vaccinazione è davvero lo strumento fondamentale per chiudere questa stagione così difficile. I numeri italiani sono davvero molto incoraggianti e sono patrimonio di tutto il Paese senza alcuna distinzione. A questa mattina 67 milioni di persone hanno avuto una dose somministrata, abbiamo il 66 della popolazione vaccinabile che ha avuto la prima dose e il 58% delle persone che ha già avuto la seconda dose». Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Questione time in Senato. Anche nella fascia 12-17 anni «la vaccinazione protegge chi riceve il vaccino, perchè anche in questa fascia ci sono casi gravi, lo abbiamo visto anche in un fatto di cronaca recente, come una undicenne abbia perso la vita. In più chi si vaccina non protegge solo se stesso ma aiuta la protezione di tutti gli altri, non c'è dubbio che una vaccinazione in quella fascia di età potrà ridurre la circolazione del virus».

LA SCUOLA E I RAGAZZI UNDER 18

Anche nella fascia 12-17 anni «la vaccinazione protegge chi riceve il vaccino, perchè anche in questa fascia ci sono casi gravi, lo abbiamo visto anche in un fatto di cronaca recente, come una undicenne abbia perso la vita. In più chi si vaccina non protegge solo se stesso ma aiuta la protezione di tutti gli altri, non c'è dubbio che una vaccinazione in quella fascia di età potrà ridurre la circolazione del virus». Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad una interrogazione al Senato.

ITALIANI ALL'ESTERO

«Per il Governo la campagna di vaccinazione è davvero lo strumento fondamentale per chiudere questa stagione così difficile. I numeri italiani sono davvero molto incoraggianti e sono patrimonio di tutto il Paese senza alcuna distinzione. A questa mattina 67 milioni di persone hanno avuto una dose somministrata, abbiamo il 66 della popolazione vaccinabile che ha avuto la prima dose e il 58% delle persone che ha già avuto la seconda dose». Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Questione time in Senato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA