Covid, Speranza a Che tempo che fa: «Dobbiamo accelerare sulla terza dose»

«In Italia stanno crescendo i contagi ed è necessario alzare il livelli di attenzione». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione 'Che tempo che fà di Rai 3. L'86,75% degli italiani è vaccinata con la prima dose e l'84,12% con ciclo completo - ha detto il ministro - la vera differenza la fanno le vaccinazioni». «La scelta dell'Italia - ha spiegato il ministsro - in questomomento è quella di accelerare suui richiami al vaccino anti Covid-19».

Speranza, poi, a proposito delle regole relative al Green pass ha precisato: «Manteniamo le regole esistenti,

soprattutto quelle sui viaggi internazionali, ma dobbiamo monitorare con attenzione il quadro epidemiologico

«l'Italia è uno dei Paesi che ha preso numerose misure precauzionali, regole di maggiore cautela» e non

sono previste restrizioni anche se «non vi è dubbio che verificheremo l'evoluzione della curva e faremo le valutazioni necessarie». «Noi abbiamo fatto la scelta di accelerazione sui richiami»

CURE ANCHE A NO VAX

«Senza dubbio chi non si vaccina non aiuta se stesso, nè gli altri nè il Paese, ma chi non si vaccina e si ammala va curato. La sanità italiana è universale e in Italia chi sta male viene curato e per me questo è un principio non negoziabile».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 20:56

