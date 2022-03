Quarta dose, i medici avvertono: «Con l'aumento dei contagi servirà prima dell'autunno»

«I dati pandemici non sono confortanti: se continua così, la quarta dose diventerà uno degli strumenti possibili da utilizzare anche a breve termine. Noi avevamo ipotizzato l'autunno ma, se continua così, probabilmente dovremmo proteggere i nostri anziani e le persone più fragili prima. Credo che il Governo dovrà valutare, insieme con i tecnici, l'opportunità di avviare una campagna vaccinale con la quarta dose». Queste le parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo).

«Il numero dei contagi da Sars-Cov-2 è salito molto, e anche il numero delle morti non scende rapidamente. Questo preoccupa i medici. Anche molti dei reparti sono pieni. Una pressione sulle strutture non si può negare. Credo, inoltre, che ci sia una sottostima dei casi, perché la possibilità di usare i test fai da te fa saltare il meccanismo del contact tracing e della registrazione dei casi, con il risultato che non abbiamo la misura reale dei contagi».

Il Covid torna a preoccupare medici e ospedali e la quarta dose potrebbe essere anticipata per proteggere le persone più a rischio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 17:02

