Medico muore dopo il vaccino: nessuna correlazione. Un video no-vax accusava la doppia dose

Per mesi il video di un medico, diffuso da attivisti no vax sui social, aveva portato avanti l'ipotesi del nesso tra la morte di un collega e la vaccinazione anti Covid. Ma una perizia medica ha stabilito che tra il decesso del medico, avvenuto lo scorso marzo all'età di 63 anni a causa di un ictus, e il vaccino non c'era alcun nesso.

La procura di Bolzano aveva avviato delle verifiche per accertare le cause del decesso, disponendo una perizia: a ipotizzare il nesso era stato un suo amico e collega che ne aveva parlato in un video (in lingua tedesca) diffuso da no vax su alcuni gruppi Facebook. Il perito però ha ora stabilito che non c'è alcun nesso tra la vaccinazione ed il decesso del dentista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 13:02

