Addio mascherine, ma non in Campania: l'ordinanza di De Luca ristabilisce l'obbligo

Addio alle mascherine, ma non ovunque: c'è chi, dopo la decisione del governo di non rinnovare l'obbligo sui mezzi di trasporto, lo ristabilisce con un'ordinanza regionale. È il caso della Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 3 del 2022 in materia di prevenzione e sicurezza nel contrasto al Covid-19. Una decisione destinata a far discutere, con misure più strette contro la pandemia di coronavirus.

Mascherine in Campania, l'ordinanza di De Luca

Ecco cosa prevede l'ordinanza:

Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022, è fatto obbligo di indossare le mascherine in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Devono farlo il personale, gli addetti, gli utenti e i visitatori. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. A tutti i cittadini è raccomandato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche a bordo dei mezzi di trasporto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 13:10

