«Mascherine restano obbligatorie nelle Rsa e nei Pronto soccorso», Schillaci: anche nei reparti di malattie infettive. Bassetti: «Condivido al 100%»

di Redazione web

​«Mascherine obbligatorie nelle Rsa e nei Pronto soccorso». Così il ministro della Salute Schillaci, che ha ricordato che l'obbligo di indossare le mascherine permane negli ospedali anche nei reparti di malattie infettive.

L'obblligo di utilizzo delle mascherine resterà, dunque, nelle Rsa, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei Pronto soccorso. Lo afferma all'Ansa il ministro della Salute Orazio Shillaci a margine della cerimonia delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale, precisando che oggi firmerà l'ordinanza in materia.

La precedente ordinanza che prevedeva l'obbligo di mascherine nelle Rsa e negli ospedali scadrà infatti il 30 aprile.

Mal di gola da streptococco: sintomi, cure e come riconoscerlo. Vademecum del Bambino Gesù

La pediatra Teresa Rongai: «Allarme streptococco? Certo, ma meglio affidarsi ai medici. Niente cure fai da te»

Bassetti: «Condivido al 100% le nuove misure sulle mascherine»

Le nuove misure anti-Covid sull'uso delle mascherine in ospedali e Rsa «mi sembrano molto ragionevoli» e «le condivido al 100%: tutela dei fragili nelle Rsa e se io, in una riunione in ospedale con i colleghi, parlo di una paziente, posso non mettere la mascherine; ma se un medico entra in una stanza di un paziente fragile, o un visitatore va a trovare un familiare, non ci sono dubbi che debba indossare la mascherina». Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commenta le anticipazioni della nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici del ministero della Salute, che dovrebbe prevedere una riduzione delle aree in cui pazienti, personale e parenti in visita dovranno indossare la mascherina.

«Mascherine obbligatorie nelle Rsa e nei Pronto soccorso», Shillaci: anche nei reparti di malattie infettive https://t.co/tnWymgiidG — Leggo (@leggoit) April 27, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA