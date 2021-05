L'immunologa Antonella Viola: «Negli Usa vaccinati senza mascherina. Qui tamponi e quarantena»

Negli Usa i vaccinati tolgono le mascherine, in Italia si continua con tamponi e quarantene. È la riflessione pubblicata sul suo profilo Facebook da Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, a corredo di un articolo in cui si parla di «niente mascherine al chiuso e distanziamento sociale per chi è vaccinato».

«Mentre negli Usa chi è vaccinato può persino fare a meno delle mascherine, da noi non solo bisogna continuare a portarle, ma ai vaccinati si continuano a fare tamponi e a sottoporli a quarantena come se i vaccini fossero acqua fresca - scrive la Viola - E invece i vaccini (anche in Italia) funzionano molto bene (contagi ridotti del 95%)».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA