Covid, l'indice Rt scende a 1.08. Anticipata la cabina di regia per la nuova ordinanza

L'indice Rt in Italia scende a 1.08, in calo rispetto a 1.16 della scorsa settimana. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid 19, ancora in corso.

La cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, che avrebbe dovuto tenersi alle 16, è stata intanto anticipata a mezzogiorno. Lo si apprende da fonti di governo. A presiedere sarà il premier, partecipano i ministri Roberto Speranza, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, Patrizio Bianchi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i membri del Cts Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.

Si riuniranno invece oggi alle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla situazione Covid nel Paese e sul monitoraggio settimanale dei dati. Riunione particolarmente attesa dalle regioni, che solo dopo l'incontro riceveranno il 'verdetto' sull'eventuale passaggio di fascia più o meno restrittivo. Con 23.696 contagi e 460 morti registrati ancora ieri dal bollettino nazionale quotidiano, la 'mappa dei colori' in Italia potrebbe cambiare ancora, con Lazio e Veneto in zona arancione.

