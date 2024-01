Influenza, Bassetti: «La peggiore degli ultimi 15 anni». Attenzione al long cold: il raffreddore lungo che dura fino a 11 settimane

di Redazione Web

La stagione influenzale 2023/24 sarà ricordata come una delle peggiori di sempre. Lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ha messo in luce una forte crescita delle infezioni respiratorie, concentrandosi su virus influenzali come l'H1N1 e l'H3N2, insieme al virus respiratorio sinciziale (Rsv) e a un'ampia circolazione di infezioni batteriche, inclusa la polmonite da pneumococco.

Bassetti ha dichiarato che, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi mesi, il reale problema ora è rappresentato dalle infezioni influenzali, sottolineando che la crescita esponenziale di queste infezioni respiratorie «non si è verificata negli ultimi 15 anni», secondo i dati degli ospedali sentinella Fiaso (Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere).

Bassetti ha anche ribadito che, al di là delle rappresentazioni mediatiche, il Covid non ha costituito un problema significativo negli ultimi tre mesi. Ha affermato che l'80% dei ricoveri a novembre e dicembre «non era direttamente correlato all'infezione da Covid, ma piuttosto a persone che si recavano in ospedale per altri motivi e successivamente risultavano positive al tampone». Bassetti ha concluso mettendo in evidenza che l'attenzione attuale dovrebbe concentrarsi sull'influenza e sull'incremento delle infezioni respiratorie in generale, sottolineando l'importanza dei richiami vaccinali, in particolare per gli anziani.

Raffreddore lungo e sintomi del long cold

Uno studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato sulla rivista Eclinical Medicine ha analizzato quali sintomi a lungo termine si possono manifestare anche dopo infezioni respitarorie acute che risultano negative al test del Covid-19. Non si parla più del Long-Covid ma adesso anche di long-cold o “raffreddore lungo”.

I sintomi del long cold più comuni che si manifestano a distanza di oltre 4 settimane dall'infenzione iniziale sono tosse, mal di stomaco e diarrea. I risultati suggeriscono che potrebbero esserci impatti a lungo termine sulla salute, attualmente non riconosciuti, a seguito di infezioni respiratorie acute non Covid, come raffreddori, influenza o polmonite.

La ricerca dei sintomi su un campione di 10mila adulti

La ricerca ha confrontato la prevalenza dei sintomi a lungo termine dopo un episodio di Covid rispetto a un’altra infezione respiratoria acuta, analizzando i dati di 10.171 adulti. L'autrice Giulia Vivaldi ha spiegato come si sono svolte e che esiti hanno dato queste analisi.

In un recente studio condotto sul long Covid, sono stati esaminati 16 sintomi diversi segnalati da coloro che hanno sperimentato la persistenza di disturbi dopo un'infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio includevano persone con infezione precedente da SARS-CoV-2 e individui con precedenti infezioni respiratorie acute non legate al Covid. Entrambi i gruppi erano più inclini a segnalare sintomi rispetto a coloro senza infezioni precedenti. Tuttavia, coloro che si erano ripresi dal Covid-19 erano più propensi a riportare tutti i sintomi esaminati, mentre coloro con infezioni non Covid segnalavano quasi tutti i sintomi, ad eccezione di problemi di gusto, olfatto e perdita di capelli.

È emerso che il tempo medio trascorso dall'infezione differiva tra i due gruppi: coloro che si erano ripresi dal Covid-19 riportavano sintomi in media dopo 44 settimane, mentre coloro senza infezioni da Covid-19 riportavano sintomi dopo 11 settimane in media. La dottoressa Giulia Vivaldi, responsabile dello studio, ha concluso affermando che al momento non ci sono prove che questi "lunghi raffreddori" abbiano la stessa gravità e durata del long Covid.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA