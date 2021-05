Indice Rt in calo a 0,86

Lieve calo dell'indice Rt in Italia, che scende a 0.86 mentre la scorsa settimana era a 0.89. È quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid-19, ancora in corso. In calo anche l'incidenza, che scende a 96 casi su 100mila.

Per quanto riguarda le Regioni, il report Iss individua un indice Rt superiore a 1 in Umbria e Molise. Sono solo tre le regioni con una soglia critica per le terapie intensive.

