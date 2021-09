Covid, Vaia: «Gufi battutti. Il vaccino supera il virus 3-0. Ma occhio ai mezzi di trasporto»

«Score del momento: vaccino e monoclonali 3-virus 0. Ottimismo e determinazione 5 - catastrofismo e gufi 0. Percentuale altissima di vaccinati, record incredibile se pensiamo ad esempio a quella antinfluenzale. Cittadini sempre più convinti e fiduciosi nei progressi della scienza, contrari e scettici sempre più minoritari».

Lo afferma in un post su Facebook, Francesco Vaia direttore dello Spallanzani. «Agosto con numeri lontanissimi dalle previsioni dei vaticinatori e profeti di sventure, settembre che comincia nel modo giusto - aggiunge -. È tutto ok? Non è finita, certo , dobbiamo impegnarci ancora , spingere sulle terapie e ne parleremo già nei prossimi giorni con un nostro studio, ma, mi chiedo: perché terrorizzare ancora le persone? Diamogli forza e coraggio e, se proprio non ce la facciamo a non mostrare le nostre »preoccupazioni «, e la nostra capacità di mettere in campo » esercizi e volontà muscolari«, attiviamole indirizzandole nel campo giusto». In tema di scuola Vaia afferma: «ottimo far rivedere il sorriso della compagna o compagno di banco , è una bella cosa, romantica, poetica, ma , forse , sarebbe meglio dare ai nostri studenti ambienti più ampi , più confortevoli, impianti di condizionamento che non costringano a tenere le finestre aperte e mezzi di trasporto più civili e non , come ora, strumenti di contagio»

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA