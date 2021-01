Organizzano una festa di compleanno per il gatto, 15 persone risultano positive al Covid

Organizzano una festa di compleanno per il gatto e scoppia un focolaio di Covid. I padroni del gatto, protagonista inconsapevole della storia, hanno deciso di organizzare un ricevimento clandestino in casa per festeggiare il loro peloso amico, ma da quel party ne è scoppiato un piccolo focolaio con 15 persone risultate positive al virus.

Leggi anche > Setter attacca un cervo in un parco e ne causa la morte, il padrone multato per 600 sterline

La storia, raccontata da Rt.com, arriva dal Cile, precisamente dalla regione Valparaiso. Il Cile è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia in America Latina dove le vittime sono arrivate a 7.594. «Ho pensato fosse uno scherzo quando ho saputo che 15 persone si erano infettate durante il compleanno di un gatto», ha raccontato a Radio Bio Bio il capo del Centro sanitario di Valparaíso, Francisco Álvarez . Il responsabile ha colto l'occasione per ribadire che si è ancora in piena emergenza ed è necessario stare a casa ed evitare il più possibile contatti con altre persone: «Lo abbiamo detto in ogni modo possibile, se è necessario incontrarsi vanno prese tutte le precauzioni necessarie».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA