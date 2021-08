Dottoressa no-vax sospesa, ma è l'unica del paese: scatta il panico tra gli abitanti

Continuano le sospensione di medici e operatori sanitari no vax. Quanto accaduto a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova, però, ha dell'incredibile. La dottoressa Dina Sandon è stata sospesa, ma è l'unica del paese e i 1.300 abitanti sono nel panico.

«Si avvisano i signori pazienti che sono stata sospesa da mio incarico», questo il cartello apparso sulla porta dell'ambulatorio del paese. Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, neppure il telefono dell'ambulatorio suona più: le chiamate vengono deviate direttamente alla segreteria, insieme all'indicazione di contattare lo sportello di Selvazzano Dentro, paese vicino. Cartelli simili sono stati appesi alle porte di farmacie, all'ingresso del veterinario, alle Poste e al municipio per avvertire i 1.300 abitanti che sono assistiti dalla dottoressa no vax.

La notizia ha lasciato di stucco in molti: «Non avrei mai detto che potesse essere una no vax - dice una paziente -, in tutti questi anni è stata sempre disponibile e di grande aiuto e non le ho mai sentito fare strani discorsi».

Il caso della dottoressa Sandon, però, non è l'unico. Sono stati sospesi 57 tra medici e infermieri no vax in Sardegna perché privi di vaccinazione. Ma, sull'isola, tra il personale che opera nelle strutture pubbliche e private, sono oltre 700 le persone che ancora non hanno ricevuto la rpima dose del vaccino anti covid.

