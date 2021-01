Disneyland e l'impegno contro il Covid: il parco chiuso da marzo si trasforma in un centro vaccini

Disneyland si 'trasforma' in un mega centro per le vaccinazioni contro il Covid. Disneyland Resort a Anaheim, nella contea di Orange, in California, inizierà a operare come POD, ovvero Point-of-Dispensing, per le vaccinazioni nei prossimi giorni. Il parco chiuso da marzo a causa della pandemia contribuirà così alla lotta contro il Covid che negli Usa ha raggiunto 376mila morti e più di 22,6 milioni di casi.

«Siamo orgogliosi di poter aiutare la contea di Orange e la città di Anaheim con l'uso della nostra proprietà, e siamo grati alle autorità per gli sforzi nel combattere il Covid», afferma Disney.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 15:30

