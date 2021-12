Omicron non è più contagiosa della Delta. L'esperta Oms: «Vaccini efficaci, ma chi è guarito non è protetto»

La variante Omicron del coronavirus non è più contagiosa della variante Delta, attualmente predominante quasi ovunque nel mondo e anche in Italia: i primi dati indicano infatti che Omicron è contagiosa come la Delta o anche meno. A dirlo è la professoressa Anne von Gottberg, dell'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili in Sudafrica, in un briefing dell'Oms sulla situazione nel continente africano.

Tuttavia, rispetto alle precedenti questa nuova variante sta causando più casi di reinfezione. Dalle prime analisi emerge infatti che chi ha già avuto il Covid non è protetto contro la Omicron. I vaccini attualmente in uso contro il Covid, ha aggiunto l'esperta, dovrebbero comunque continuare a proteggere dalle malattie gravi anche nel caso della variante Omicron.

Giovedì 2 Dicembre 2021

