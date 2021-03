Covid, allarme varianti: «Con la brasiliana l'Italia rischia di essere isolata a livello internazionale»

«Al momento, la variante del virus dominante in Italia è quella inglese. Ma se quella brasiliana dovesse diffondersi sempre di più, l'Italia rischia di ritrovarsi isolata a livello internazionale». È questo l'allarme lanciato da Giorgio Gilestro, neurobiologo e docente dell'Imperial College di Londra, in un'analisi dei dati forniti ieri dall'Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle varienti nel nostro paese.

Su Twitter, il neurobiologo ha spiegato che c'è il rischio concreto che la variante brasiliana diventi dominante. Al momento, c'è una netta prevalenza della variante inglese (54%) ed una diffusione irrisoria di quella sudafricana (0,4%), ma c'è anche la possibilità che la variante brasiliana (4,3%), in grado di diffondere più rapidamente il virus, possa recuperare terreno nelle prossime settimane. «Sarà molto interessante vedere come cambiano le percentuali relative nelle prossime settimane» - spiega Giorgio Gilestro - «Con questi valori di P1 (variante brasiliana) mi aspetto che l'Italia sarà isolata a livello internazionale e mi aspetto che la brasiliana vinca sulle altre varianti, lo vedremo secondo me agli inizi di aprile».

Sarà molto interessante vedere come cambiano le percentuali relative nelle prossime 2 settimane. La brasiliana dovrebbe vincere su tutte le altre. Con questi valori di P1 mi aspetto l'Italia sarà isolata a livello internazionale tra una settimana o poco più. https://t.co/CAv76SE6w3 — Giorgio Gilestro (@giorgiogilestro) March 2, 2021

Al momento, secondo il report dell'Iss, la diffusione delle varianti è piuttosto eterogenea nel territorio nazionale e varia molto a seconda delle regioni. La variante inglese è quella dominante nelle regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e in quelle del Sud (Sicilia in primis), mentre quella brasiliana è molto più diffusa nelle regioni del Centro (Lazio, Toscana, Umbria, Marche). L'indagine dell'Iss viene mostrata in base alle macroregioni italiane, dal momento che la prevalenza per singole regioni non è abbastanza affidabile a causa dello scarso numero dei campioni analizzati.

Giorgio Gilestro lancia poi l'allarme sui rischi per la campagna vaccinale: «Vaccinare in piena ondata di brasiliana porta dei dilemmi teoretici per nulla banali. È un po' come vaccinare con mezza dose, per fare una semplificazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 10:53

