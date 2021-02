Covid, vaccino Johnson & Johnson: «Potrebbe essere distribuito da marzo. Efficace contro le varianti in un'unica somministrazione»

Un vaccino che non ha bisogno di richiamo, di basse temperature per la conservazione ed efficace contro le varianti. Questo è il siero del colosso Johnson & Johnson che potrebbe essere approvato entro marzo e potrebbe portare un aiuto ancora più massiccio nella lotta al coronavirus.

A parlare del vaccino è Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia che fa parte del colosso Johnson & Johnson, e presidente di Farmindustria sul vaccino e l’autorizzazione dell’Ema. In un'intervista a Il Corriere della Sera ha spiegato i punti di forza del siero arrivato alla fase 3 della sperimentazione, quindi a breve potrebbe essere proposto all'Ema e se tutto andrà come sperato già da marzo potrebbe iniziare la distribuzione. «È stato testato su 43.783 partecipanti di varie fasce di età e varie latitudini, dagli Usa all’America Latina, al Sudafrica, nel periodo in cui il contagio era più elevato. Il che ci mette al riparo dalle varianti», spiega rassicurando subito su uno dei punti cruciali dei vaccini, quello della loro efficacia sulle nuove varianti.

Sulle caratteristiche del vaccino Scaccabarozzi aggiunge chiarisce che si tratta di una sola dose che non ha nessun problema di temperatura di conservazione: «a 2/8 gradi è stabile per tre mesi, a -20 gradi per due anni». poi prosegue: «È stato testato in modo particolare sui malati che avevano altre patologie (obesità, diabete, tumori, Hiv). Risultato: una copertura del 100% contro il rischio di ospedalizzazione o morte, dell’85% contro le forme gravi di Covid. Abbiamo testato il vaccino anche in Sudafrica in un periodo in cui la variante era già in circolazione, e la media sull’efficacia in forme da moderate a gravi si è attestata al 66%».

Se tutto dovesse andare bene a marzo potrebbe iniziare la distribuzione. In merito gli accordi presi con l'Ue prevedono una distribuzione per 200 milioni di dosi, più un’opzione per altre 200 milioni. Per l’Italia è previsto l’arrivo di 27 milioni di dosi.

