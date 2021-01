Sprint vaccino, subito le dosi per over 80 e prof di scuola. Arriva anche Moderna ma solo per 5 Regioni più virtuose: ecco quali

di Mario Fabbroni

Anticipare le vaccinazioni agli over 80 e ai prof di scuola. Lo scenario diventa più che probabile, per anziani e docenti l’inizio della fine dell’incubo contagi potrebbe arrivare prima di quanto previsto.

Ieri il terzo lotto di fiale targate Pfizer-BioNtech è arrivato in Italia, così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa (Pd), ha subito suggerito alle Regioni di «non conservare alcuna scorta per garantire il richiamo ai quasi 700mila italiani già vaccinati, tanto le consegne sono settimanali e non si prevedono intoppi».

Vaccinare gli ultraottantenni potrebbe diminuire le vittime del Covid-19 in Italia del 50%, secondo alcune stime.

STOCK MODERNA.

Oggi arrivano anche le prime dosi di Moderna, stoccate ieri in Europa dopo l’impiego negli Usa. Lo stock giungerà via terra in un furgoncino scortato dalle forze dell’ordine e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a Roma, per poi essere distribuito in 4-5 Regioni individuate dal commissariato all’emergenza Covid, Domenico Arcuri.

Il lotto potrebbe essere ripartito tra le Regioni “virtuosè, che smaltiscono più rapidamente le dosi. Al momento guida la Campania con il 101,7% (oltre la dotazione perché con le giuste siringhe millimetrate da una fiala Pfizer si possono ricavare 6 dosi invece di 5), poi Umbria 90,7%, Veneto 87,9% delle dosi. È proprio l’azienda tedesca BioNtech afferma di prevedere la produzione di 2 miliardi di dosi del vaccino elaborato con Pfizer per l’intero 2021.



V-DAY STUDENTI.

A Napoli i giovani iscritti a Medicina e Odontoiatria dell’Università Vanvitelli (a partire dal sesto e fino al terzo anno del corso di laurea) e gli studenti del terzo anno del corso delle professioni sanitarie iniziano da oggi a vaccinarsi. Hanno aderito già 5mila giovani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 08:52

