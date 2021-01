Covid , Sileri a Storie Italiane: «La curva è in crescita, è probabile una terza ondata. Riaperture? Dobbiamo analizzare i dati». Oggi, Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, è stato ospite nel programma di Eleonora Daniele e ha commentato i nuovi dati sul Covid.

«La curva è in aumento - dice - ci aspettiamo una terza ondata come sta avvenendo negli altri paesi europei. Incidono, non solo il Natale, ma anche il periodo di preparazione precedente con lo shopping. Non possiamo prendere in considerazione i dati diffusi durante le feste. Come nei week end, i numeri dei tamponi erano calati e quindi non sono attendibili. Per capire quello che accadrà, dobbiamo analizzare i dati dal 7 gennaio. Che la si voglia chiamare terza ondata o prolungamento della seconda, ci aspettiamo un aumento. Se i contagi saranno contenuti, potranno essere gestiti, altrimenti gli ospedali torneranno in sofferenza».

E sulle riaperture, il viceministro Sileri aggiunge: «Alcune zone bianche? Auspicabile. Lì dove il contagio è sotto controllo, le attività possono essere aperte. Ci saranno interventi chirurgici nelle zone a rischio. A piccoli passi, nelle prossime settimane, devono riaprire cinema e teatri, danno coraggio e speranza ed è un ritorno alla normalità». E sulle affermazioni dell'assessore Gallera, conclude: «Se riceviamo un tot di vaccini a settimana, vanno fatti senza se e sanza ma».

