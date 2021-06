Covid, l'Rt resta stabile a 0,69: cala ancora l'incidenza. «Focolai di Delta, serve alta copertura vaccinale»

L'Rt resta stabile, continua a calare l'incidenza. I dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, vedono in miglioramento i dati sulla pandemia di Covid-19 in Italia: l'Rt nazionale resta stabile e 0,69 ma continua invece costante la riduzione dell'incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure contro il Covid, che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto al 16,7 di 7 giorni fa. I dati, ora all'esame della cabina di regia, saranno presentati oggi.

Segnalati anche in Italia focolai di varianti del virus SARS-CoV-2, in particolare della variante Delta, con maggiore trasmissibilità e con la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Queste varianti, scrivono i tecnici, hanno portato ad un inatteso aumento dei casi in altri paesi europei con alta copertura vaccinale. Chiesto un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi, una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione per evitare recrudescenze della pandemia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 09:56

