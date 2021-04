Covid in Italia, Rt scende a 0,98, incidenza da 240 a 232. Ma terapie intensive oltre la soglia critica

Notizie contrastanti dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute sulla pandemia di Covid in Italia: da una parte Rt in discesa, dall'altra terapie intensive ancora oltre la soglia critica. Il valore dell'Rt nazionale, la scorsa settimana a 1,08, scende a 0,98, sotto la soglia di allarme di 1. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Sono questi i valori che i tecnici dell'Iss e del ministero della Salute stanno esaminando. I dati dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi.

Leggi anche > Focolaio in Nazionale, in tutto 8 contagiati: anche De Rossi e Vialli

L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici nel periodo dal 10 al 23 marzo 2021 è sceso quindi sotto quota 1, (0,98, range 0,87 - 1,11), anche se il limite superiore oltre passa ancora questa soglia, si legge nella nota diffusa dall'Iss. In lieve aumento la percentuale dei casi di Covid rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (34,4% contro il 33,8% della scorsa settimana). E mentre salgono i casi intercettati con le attività di tracciamento dei contatti, «sono in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (49.186, contro i 53.837 della settimana precedente)», evidenzia l'Iss.

Brutte notizie invece dai dati su ricoveri e malati gravi: aumenta ancora infatti il tasso di occupazione delle terapie intensive, che ha superato ormai la soglia critica. Il tasso di occupazione è «complessivamente in aumento e sopra la soglia critica», al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: sono 14, contro le 12 della settimana precedente. In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è «ancora in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato al 30 marzo)», segnala inoltre l'Iss. È inoltre ancora in salita e sopra la soglia critica anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 della scorsa settimana a 29.231 persone (al 30 marzo).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA