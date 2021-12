Covid, ricoveri e terapie intensive: quando scattano le zone gialla, arancione e rossa

Covid, gran parte d'Italia rischia di passare in zona gialla o in zona arancione. Con l'impennata di contagi, aumenta, anche se non allo stesso modo, anche la pressione ospedaliera. I parametri per il cambio di colore delle Regioni dipendono dall'incidenza dei casi e dalla percentuale di posti letto occupati sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che per le terapie intensive.

Covid, ricoveri e terapie intensive: quando le Regioni cambiano colore?

Dallo scorso luglio, per determinare un cambio di colori per fasce di rischio delle Regioni, si è deciso di non considerare più esclusivamente l'incidenza dei casi per 100mila abitanti. I dati decisivi per il cambio di colore riguarderanno anche la pressione ospedaliera, in base alla percentuale dei posti letto occupati sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive.



Una Regione passa in zona gialla quando, contemporaneamente, l'incidenza raggiunge o supera i 50 casi per 100mila abitanti, il tasso di occupazione nei reparti ordinari è pari o superiore al 15% e quello nelle terapie intensive è pari o superiore al 10%.



Una Regione passa in zona arancione quando, contemporaneamente, l'incidenza raggiunge o supera i 150 casi per 100mila abitanti, il tasso di occupazione nei reparti ordinari è pari o superiore al 30% e quello nelle terapie intensive è pari o superiore al 20%.



Una Regione passa in zona rossa quando, contemporaneamente, l'incidenza raggiunge o supera i 150 casi per 100mila abitanti, il tasso di occupazione nei reparti ordinari è pari o superiore al 40% e quello nelle terapie intensive è pari o superiore al 30%.

